Putin yıl sonu toplantısı için basının karşısına geçti

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı büyük basın toplantısı, hem Kremlin'in dış politika vizyonunun bir özetinin olması hem de ülke içindeki sorunlara çözüm aranması nedeniyle önemli.

Putin'in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının 'büyük' olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Rus lider kendisi karar veriyor.

Putin'in bu yıl 14. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 50 dakikanın ardından sonlanmıştı.

Rossiya 1 televizyon kanalından (çocukluğunu Sovyetler Birliği döneminde yaşamış) bir gazeteci: "Çocukluğumuzda nükleer savaştan çok korkardık."

Putin: Şimdi korkmuyor musunuz?

Aldığı bir soru karşısında Putin, 'ekonominin elbette daha hızlı büyümesinin gerektiğini, ulusal projelerin de bunun için birer fırsat olduğunu' söyledi.

"Fakat bu zaman alacak bir şey" diyen Rus lider, hükümetin ekonomi alanındaki çalışmalarından genel olarak memnun olduğunu kaydetti.

Ulusal projelerin ülkenin kaynaklarına odaklanmak için bir araç olduğunu ifade eden Putin, Rusya'yı teknolojik açıdan bir sonraki basamağa taşıması için bu alanın desteklenmesi gerektiğini belirtti ve "Bu alanda büyük bir hamleye ihtiyacımız var" dedi.

Soru almaya başlamadan önce ülkesinin ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulunan Putin, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1.7 oranında büyüdüğünü, halkın reel gelirlerinde de 0.5 oranında bir büyüme izlendiğini kaydetti.

Rus lider ayrıca, geçen sene küçük bir büyüme gösterse de enflasyon değerlerinin de 'kabul edilebilir' düzeyde olduğunu söyledi.

Yıl sonu basın toplantılarında gazeteciler, Rus lider Putin'in dikkatini çekip soru yöneltebilmek için salona çeşitli oyuncak ve posterlerle geliyordu.

Bu seferse gazetecilerden yanlarında oyuncak ve A3 boyutundan büyük poster getirmemeleri istendi. Bunun nedeni, bu cisimlerin fotoğrafçıların görüntü almasını zorlaştırması.

“ABD’nin Suriye’den çekildiğine yönelik henüz bir emare görmedik." diyen Putin "ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum" yorumu yaptı.

Putin, "ABD daha öncede defalarca Afganistan’dan çekileceğini söylemişti ama hala ordalar. Henüz Suriye’de herhangi bir geri çekilme belirtisi görmüyoruz." açıklaması yaptı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 14:10