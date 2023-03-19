Putin'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana işgal altında olan Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Mariupol kentine dün akşam geç saatlerde sürpriz bir ziyarette bulundu.

Moskova'dan bugün yapılan açıklamada, "Devlet başkanı şehrin birkaç nesnesini inceledi ve ayrıca yerel halkla görüştü." denildi.

Putin'in Mariupol'a helikopterle uçtuğu ve daha sonra "şehir ve çevresindeki inşaat ve restorasyon çalışmalarının ilerleyişi hakkında" bilgi veren Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin eşliğinde şehirde bir araba kullandığını sözlerine ekledi.

Açıklamada, "Özellikle, yeni konut mikro bölgelerinin, sosyal ve eğitim tesislerinin, konut ve toplumsal hizmetler altyapısının ve sağlık kurumlarının inşasını tartıştılar." denildi.

Açıklamada, "Ayrıca Vladimir Putin, Rostov-on-Don'daki özel askeri harekâtın komuta noktasında bir toplantı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov daha sonra yaptığı açıklamada, gazetecilere Putin'in Rostov-on-Don'daki komuta noktasına yapacağı gezinin önceden hazırlanmadığını söyledi.

Peskov, "Rostov-on-Don'daki komuta karakoluna yapılacak gezi planlanmadı, hiçbir şekilde hazırlanmadı. Asıl amaç, komuta merkezinin çalışmalarına olağan modda bakmak." dedi.

Putin'in Mariupol sakinlerine yaptığı ziyaretin de plansız olduğunu söyledi.

Putin'in Mariupol ziyareti, iki ülke arasında geçen yıl Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Donbass'ın Rus kontrolündeki bölgelerine bir ilk.

Putin, bir gün önce Kırım'ın Moskova tarafından ilhak edilmesinin dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle Kırım'ın Sivastopol kentine gitmişti.