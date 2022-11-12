Putin’in Herson’dan çekilme kararı Rusya’da nasıl karşılandı?

Bunun için hazırlıklar en az son iki haftadır tüm hızıyla devam ediyordu.



Askeri geri çekilme öncesinde, 115 binden fazla sivilin ve itfaiye araçları ve ambulanslar da dahil olmak üzere binlerce gerekli ekipmanın tahliyesi gerçekleşti.



Ancak tüm bunlara rağmen, Rus ordusunun bugün tamamladığını açıklanan çekilme kararı, Moskova’nın hayati önem taşıyan bir alanda verdiği ‘kader’ savaşı hakkında birçok tartışmayı gündeme getirdi ve hayal kırıklığı yaşattı.



Geçtiğimiz dokuz ay içinde Moskova, ilk kez karadan Kırım yarımadasına malzeme taşımayı başardı ve ayrıca Herson’u Ukrayna’nın güney ve doğusundaki tüm Rus bölgeleri için bir hazırlık ve tedarik noktası olarak kullandı.



Bu nedenle, askeri gerekçeleri ne olursa olsun, çekilme kararına ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlarda öfke ortaya çıktı.



Buna muharebeler sonrasında acı verici tavizler vermek zorunda kalmanın verdiği acı bir yenilgi duygusu eşlik etti.



Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) tarafından yürütülen ankete göre, Ruslar, Rus liderliğinin kararlarına yüksek düzeyde güven duyuyor.



Ama Kremlin’e yakın merkezin yaptığı anket çok önemli değil.



Rus medyasında konuyu tartışmaya yönelik mekanizmalar da, bazı haberlerin aksine askeri kurumun performansına yönelik herhangi bir eleştiriden yoksun.



Bu, daha önceki bir dönemde, özellikle de Kiev çevresindeki mevzilerden ve daha sonra Harkov’daki geri çekilme sırasında ortaya çıktı.



Novosti’de yer alan ‘Herson’dan geri çekilmedik’ başlıklı haberde, hareketin geçici olduğu ve nehrin sol yakasındaki kuvvetlerin yeniden dağılımını tamamladıktan sonra güçlü bir hamlenin geleceği taktik olduğu öne sürüldü.



Nezavisimaya Gazeta, geri çekilme kararının nedenlerini, arka planını ve gelecekteki beklentilerini vurgulayan uzun bir makale yayınladı.



Habere göre, askeri uzmanlar, Rus Silahlı Kuvvetleri birimlerinin transferinin birkaç hafta süreceğine inanıyor.



Ancak Rus ordusunun açıklaması, geri çekilmenin tamamlandığını yönünde.



Burada dikkat çekici olan, uzmanların stratejik manevranın (çekilmenin) Moskova’ya önemli savunma faydaları getireceğinin kesin olmadığını kabul etmesidir.



Geri çekilen Rus kuvvetleri, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin topçu saldırılarına maruz kalıyor.



Devlet Duması milletvekili Andrey Gurulev, geri çekilmenin askeri operasyonların en zor türlerinden biri olduğunu söyleyerek, Ukrayna ordusunun güneydeki baskıdan kurtulan birimlerinin Donbas ve Harkov’da cephe hattına geçebileceği konusunda ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çekti.



Öte yandan eleştirilerin en öne çıkanı, Harkov’dan çekilme deneyiminin tekrarlanmasına karşı uyarılarda bulunmaktı.



Bazı uzmanlara göre, Rus ordusunun Dinyeper Nehri boyunca geri çekilirken, Eylül ayında Harkov yakınlarındaki kuvvetlerin yeniden toplanması sırasında yapılan hataları dikkate alacağına dair bir umut var.



Herson’da sadece insan gücünün değil, aynı zamanda Rus kuvvetlerinin zırhlı araçları ve silahlarının da korunmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.



Burada Ruslar, Ukrayna’nın Harkov’a karşı taarruzu sırasında geri çekilme sahnelerini hatırlıyor.



Ukrayna medyası ve Rus askeri muhabirleri, Rus kuvvetleri mevzilerinden çekilip önemli şehirleri İzyum ve Balakliya’yı terk ettiğinde, bazı durumlarda birliklerin uygun hazırlık olmadan aceleyle hareket ettiğini ve bunun Rus ordusunun saflarında ağır kayıplara yol açtığını iddia etti.



Kremlin için en önemli medya kuruluşu olan Novosti’de yer alan bir haberde, hayal kırıklığı dalgasının tırmanmasına karşı uyarı yapıldı.



Haberde şu ifadelere yer verildi;



“Elitlerde ihanet yoktur, çünkü zafer özlemini paylaşmayanlar, ilk olarak otorite güç üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir ve ikincisi elit olmaktan çıkmıştır. Evet, profesyonellerin genellikle vatansever olmaması ve vatanseverlerin profesyonel olmaması nedeniyle personelle büyük bir sorunumuz var. Ancak aşırı durumlarda, tüm süreçler hızlandırılır ve iktidardan iş dünyasına ve kültüre çok daha hızlı bir şekilde hükümet odaklı yeni bir seçkinler oluşturulur. Görevlerle karşı karşıya olduğumuz zorlukların ciddiyetini anlayan tüm güçlerin birliğine güvenirken, zayıf ve beceriksiz liderlerden kurtulmamız gerekiyor.”



Haberde, “Güven kaybı veya hayal kırıklığı durumuyla yüzleşmek için burada tarihin derslerini almanın yanlış bir tarafı yok. Ortalama bir Rus’un şunu hatırlaması yeterli. Bu, Rusya’nın çok önemli alanlardan ilk çekilmesi değil. Mikhail Kutuzov bize Rusya’nın her zaman çekilip, daha sonra ilerlemesinin yolunu açan stratejik geri çekilme hakkında çok şey söyleyebilir.”



Bu ifade, Rus lider Kutuzov’un 1812’de Moskova’ya giren Napolyon’un ordularının karşısında, Fransızların yenilgisiyle sonuçlanan şiddetli bir saldırı başlatmadan önce çekilmesini hatırlatan bir metafordur.