Rapor: 1970 ve 1991 yılları arasında yapılan kan naklinden sonra bin 820 İngiliz öldü

Şarku'l Avsat'ın BBC’den aktardığı habere göre, raporun yazarları, 26 bin 800 ve muhtemelen daha fazla kişiye, doğum sırasında veya bir ameliyat sırasında yapılan kan nakli sonrasında Hepatit C virüsü bulaştığını bildirdi.



Bu raporun bulguları, 2019 yılında skandala ilişkin bir kamu soruşturması başlatıldıktan ve İngiliz hükümeti geçen ay mağdurlara tazminat ödemeyi kabul ettikten sonra yayınlandı.



Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarihindeki en kötü tedavi felaketi olarak adlandırılan olayda, 1970 ve 1980’lerde kan pıhtılaşma bozukluğu (hemofili) olan bir grup insana düzenli olarak kan verildi.



Bu gruptaki en az 3 bin 650 hasta HIV, hepatit C veya her ikisine birden yakalandığı ve bunun sonucunda bin 500’den fazla kişinin öldüğü düşünülüyor.



İkinci bir grup, ameliyat veya doğum sırasında kanın transfüzyonu yoluyla Hepatit C’ye maruz kaldı.



Hepatit C öncelikle karaciğeri etkiler ve tedavi edilmediği takdirde siroz veya kansere yol açabilir ve tam bir karaciğer nakli gerektirebilir.



Bazen sessiz katil olarak da bilinir, çünkü hastalığı olan çoğu insan, semptomlar on yıllar sonra ortaya çıkana kadar enfekte olduklarını fark etmez.



Body Shop’un kurucusu Dame Anita Roddick, 1971’de kızını doğururken kan nakli yapıldıktan sonra kaptığını Hepatit C’nin nadir bir komplikasyonu olan beyin kanaması nedeniyle 2007’de öldü.



Enfeksiyon ve semptomların ortaya çıkması arasındaki uzun süre, virüs için kan bağışlarını taramak mümkün olmadan önce, 1970’ler ve 1980’lerde kaç kişinin kan nakli yoluyla enfekte olduğunu bilmeyi zorlaştırıyor.



Ancak yapılan yeni modellemeyle, 1970 ve 1991 yılları arasında bir kan nakli yapıldıktan sonra 21 bin 300 ila 38 bin 800 kişinin enfekte olduğu ve ortalama bir tahminin 26 bin 800 olduğu düşünülüyor.



Araştırmacılar, bu insanların bin 820’sinin bu nedenle öldüğünü tahmin ediyor.



Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından sağlanan verilere dayanarak, en az 79 ve muhtemelen 100’e kadar kişiye kan yoluyla HIV bulaştığı ve çoğu enfeksiyonun 1985 ve 1987 yılları arasında olduğunu tespit edildi.



Ölüm nedenlerini doğrulayan bir veri olmamasına rağmen, bu gruptaki 67 kişinin öldüğü de ifade edildi.