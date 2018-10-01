Referandumun yıl dönümünde Katalanlar yolları kapattı

İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinde geçen yıl yapılan referandumun yıldönümünde Katalanlar yolları kesip, tren yollarını kapattı.

Barselona ve Lleida'daki caddelerin yanı sıra Madrid ve Fransa'ya giden otoyollar ve Figueres, Girona ve Barcelona arasındaki tren hattı kapatıldı. Girona'da protestocular bir hükümet bürosunu işgal etti, İspanyol bayrağını parçaladı ve bağımsızlık estelası (yıldızlı) afişle değiştirdi .

1 Ekim 2017 tarihinde Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan referandumun yıl dönümü nedeniyle dün de gösteri düzenlemiş, polisle eylemciler çatışmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 14:40