Ren Nehri'nin su seviyesi böyle düştü

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükseldiği Avrupa'da kuraklık etkili oluyor.

Bir yandan orman yangınlarıyla boğuşan kıtada, diğer yandan nehir ve göllerdeki su seviyeleri düşüşte.

Son olarak Ren Nehri'nin uydu fotoğrafları, krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

Gemi arızası geçişleri kapatmıştı

Su seviyesinin düştüğü nehirde, bir gemi arıza yapmış ve ulaşım bir süreliğine durmuştu.

Kaynak: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS