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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Arnavutluk'a hibe

Türkiye'nin Arnavutluk'un Fier kentinde inşa edeceği 150 yataklı hastaneye ilişkin milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa 01.04.2021, 08:49 01.04.2021, 08:54
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Arnavutluk'a hibe

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan antlaşma kapsamında, hastanenin hizmete geçiş aşamasında Türkiye'den sağlık personeli görevlendirilecek ve danışmanlık hizmeti verilecek. Türkiye ve Arnavutluk, bu dönemde hastanenin ortak işletilmesine yönelik ayrı bir protokol imzalayacaklar.

Antlaşma ekinde yer alan listeye göre, Türkiye, hastanenin inşası için 206 kalem hibe tıbbi cihaz, donanım, tefrişat ve inşaat malzemesi sağlayacak.

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#Arnavutluk #Fier
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