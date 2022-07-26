Rishi Sunak ve Liz Truss TV tartışmasında kozlarını paylaştı

Rishi Sunak, Liz Truss'un vergi indirimlerini finanse etmek için borçlanma fikrinin uygun olmadığını ve yüzde 7 oranında faize yol açacağını iddia etti.

Son zamanlarda ülkede yüzde 9,4'e ulaşan enflasyon hakkında konuşan Sunak, "Enflasyonu dizginlememiz gerekiyor. Bunu şimdi yapmazsak, uzun vadede hepinize ve evinde bizi izleyen herkese çok daha pahalıya mal olacak." dedi.

Truss ise Sunak'ın vergi artışı yönündeki politikasının ülkeyi resesyona sürükleyeceğini savunarak, şu anda başka hiçbir ülkenin vergi koymadığını ve OECD'nin Rishi'nin politikalarını daraltıcı olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ardından başbakan 5 Eylül'de açıklanacak.