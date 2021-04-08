Robot köpek askeri tatbikatta kullanıldı

Boston Dynamics şirketi tarafından yıllardır geliştirilen ve sürekli daha sofistike hale gelen robotlar uzun zamandır tahmin edildiği üzere askeri alanda kendilerine yer bulmaya başladı.

Şimdiye kadar inşaat, lojistik ve arama-kurtarma gibi faaliyetlerde kullanılacakmış gibi sevimli dans videoları ile tanıtılan Boston Dynamics robotlarından orta boy köpek görünümlü 'Spot', ilk kez Fransız ordusunda tatbikatlarda kullanılmaya başlandı.

Olası savaş ve çatışma senaryoları için testler gerçekleştiriliyor. İşte bu tatbikatlardan birinde spot robotu görüntülendi. İki gün süren egzersizler çerçevesinde ortaya çıkan görüntüler geleceğin neye benzeyeceği konusunda bir fikir veriyor.

Bilim insanları ilkel seviyede empati kurabilen ilk robotları geliştirdiklerine inanıyor

Fransız askeri akademisinin sosyal medya hesabından paylaşılan resimlerin altında "Geleceğin mücadele alanları hakkında askeri öğrencilerde farkındalık yaratma" çalışması olarak geçiyor ve "Savaş alanının robotlaşması" ifadesi yer alıyor.

Boston Dynamics'ten yapılan açıklamada robotun Avrupa distribütörü olan Shark Robotics'in envanterine verilmiş olduğu ancak askeri alanda kullanılacağına dair kendilerine bilgi verilmediği kaydedildi. BD CEOsu Michael Perry "Bu angajmanın detayları ve çerçevesi konusunda bilgi sahibi değiliz ama araştıracağız" şeklinde konuştu.

En büyük dezavantajı pil ömrü

Fransız medyasında yer alan haberlere göre Spot'un askeri kullanımda en büyük dezavantajı pil ömrü olarak görülüyor. 31 kg ağırlığındaki robot tatbikatların ortasında pili bitince öğrencilerce taşınmak zorunda kalmış.

Fransız ordusunda testleri yapılan tek robot Spot değil. Estonyalı Milrem Robotics tarafından geliştirilen tekerlekli OPTIO-X20 ve ULTRO adlı modeller de deneniyor. Çok amaçlı bu robotların pek çok senaryoda askerlerin hayatını kurtarabileceği belirtiliyor.

Spot robotu şu sıralarda New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından da test ediliyor. Boston Dynamics ise robotlarının hiç bir zaman insanlara zarar vermek üzere silahlandırılmayacağı konusunda garanti vermeye devam ediyor.

Kaynak: Euronews