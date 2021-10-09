Roma'daki protestolarda olay çıktı

İtalya’da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası protesto edildi.

Roma’daki gösterilerde Başbakanlık Sarayı Chigi’ye yürümek isteyen göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederek sarayın etrafından uzaklaştırmaya çalıştı.

Protestocular da güvenlik güçlerine taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi. Olaylarda yaralıların olduğu görüldü.