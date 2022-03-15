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Romanya'ya gidişlerde koronavirüs tedbirleri kaldırıldı

THY, Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan koronavirüs tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.

Avrupa 15.03.2022, 18:43
Romanya'ya gidişlerde koronavirüs tedbirleri kaldırıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlara yer verildi:

"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya’da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."

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