Romanya'ya gidişlerde koronavirüs tedbirleri kaldırıldı
THY, Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan koronavirüs tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.
Avrupa 15.03.2022, 18:43
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlara yer verildi:
"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya’da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
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