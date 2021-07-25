Rotterdam limanında büyük kokain operasyonu
Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir gemiye düzenlenen operasyonda 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi. Geminin Kosta Rika'dan geldiği bildirildi.
Avrupa 25.07.2021, 19:55
Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kosta Rika'dan gelen bir gemide, 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.
Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Kosta Rika'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.
Piyasa değeri 132 milyon avro olan kokainin, Lahey'deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi.
Rotterdam limanında, geçen hafta Ekvador'dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
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