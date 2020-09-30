Ruanda soykırımı sorumlularından Kabuga'nın BM nezdinde açılan mahkemeye teslimine onay

Fransa'nın başkenti Paris'te mayısta yakalanan ve Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Felicien Kabuga'nın yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan bir mahkemeye teslim edilmesi onaylandı.

Ülkede Yargıtay, Kabuga'nın BM nezdinde açılan mahkemeye teslim edilmesine ilişkin yaptığı itiraz hakkındaki kararını verdi.

Yargıtay, söz konusu itirazları reddederek 87 yaşındaki Kabuga'nın BM nezdinde açılan mahkemeye nakledilmesinin önünde herhangi bir hukuki engelin bulunmadığını bildirdi.

Fransız yetkililerin Kabuga'yı ilgili mahkemeye teslim etmek için 1 ay süresinin bulunduğu belirtildi.

Paris Temyiz Mahkemesi, haziranda Kabuga'nın yargılanmak üzere BM nezdinde açılan Tanzanya'daki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasına nakledilmesine karar vermişti. Kabuga'nın bu karara itiraz etmesinin ardından dava Yargıtaya taşınmıştı.

- Kabuga Paris'te yakalanmıştı

25 yıldır aranan Kabuga, 16 Mayıs'ta Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alınmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Kabuga'yı Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuyor.

Kabuga, soykırımı yapan Hutuları finanse etmekle de suçlanıyor.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçmayı başarmıştı.

Kaynak: AA