Rumenlerin yarısı eski evlerde yaşıyor

Romanya’da ‘Konut Edinme Kurumu Bankası’ (ABDLR) tarafından yapılan bir araştırmada, halkın yarısı 34 yaşını aşmış evlerde yaşıyor. Ülkenin komünizm döneminde inşa edilmiş evlerde çatı-izolasyon, teras onarımı gibi yapısal iyileştirmelere ihtiyaç duydukları belirtiliyor.

Bükreş’in diğer şehirlere oranla daha iyi olduğu belirtilirken, başkentte modern yeni yaşam alanlarının oluşturulması gerektiği kaydediliyor.

Ülkede hüküm sürmüş Çavuşesku döneminin en önemli simgeleri tek odalı evler Romanya’da komünizmin simgesi olarak biliniyordu.

ROMANYA'DA HALKIN SORUNU REJİMDİ

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Stalinistlerin denetimine giren Romanya, 50 yıldan uzun bir süre işçiler için büyük bir sorun haline geldi. Sanayileşmek ve "kapitalist" ülkeleri hızla yakalayarak geçmek adına işçilere çok yoğun çalışma şartları getirildi. Hakim sınıf bürokrasinin halk üzerinde uyguladığı baskı, özgürlük rüzgarlarının estiği 80'li yılların sonunda iktidardan indirilerek, idam edilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 10:29