Rus amiralden Alman filozofa hakaret

Eskiden Königsberg ismiyle bilinen, Alman filozof İmmanuel Kant’ın memleketi olan ve eski Alman şehri olan Kaliningrad’da ilginç bir olay yaşandı. Askeri bir törende konuşma yapan Rus donanmasında amiral olduğu öğrenilen İgor Mukhametshin, Batı karşıtlığını bir tık daha ileri taşıyarak dünyaca ünlü Alman filozof Kant’a hakaret etti.

Kant’ın üniversitede görev almak için yalakalık yaptığını belirten Mukhametshin, Kant’ın anlaşılmaz kitaplar yazan ve askerlere yalakalık yapan bir ‘hain’ olduğunu ifade etti.

Rus amiralin Kant'a yaptığı hakaret, Batı karşıtlığındaki çıtayı bir tık daha yükselttiği şeklinde yorumlandı.

İMMANUEL KANT KİMDİR?

Immanuel Kant; 1724 yılında Doğu Prusya da bir kasabada dünyaya gelmiş, ünlü Alman filozofudur.

Alman filozofu Kant, Alman felsefesinin kurucu isimlerinin arasında yer alırken üzerinde yaptığı çalışmalar sayesinde felsefede kendinden sonraki döneminde yol göstericilerinden olmuştur.