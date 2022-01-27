Rus asıllı bilim insanı casuslukla suçlanıyor

Alman savcılar, Moskova adına casusluk yapmak suçundan geçen yıl tutuklanan bir üniversite çalışanının, Ariane uzay roketi programıyla ilgili gizli bilgileri Rusya ile paylaştığını açıkladı.

Federal savcılar, kimliği Ilnur N. olarak açıklanan zanlının gizli servis faaliyeti ile suçlandığını belirtti.

Savcılara göre Ilnur N. adlı bilim insanı, Rus dış istihbarat servisi SVR'nin kendisiyle temasa geçtiği 2019 sonbaharında Bavyera'daki bir üniversitede görevliydi.

Savcılığın açıklamasında “Havacılık teknolojisi alanındaki araştırma projeleri, özellikle de Avrupa yapımı Ariane roketinin geliştirme aşamaları hakkındaki bilgiler sızdırıldı” denildi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariane programı, uydular dahil olmak üzere uzaya ağır kargo taşımak için tasarlanmış bir dizi nakliye roketinden oluşuyor.

Savcılara göre, Rus asıllı Ilnur N., Kasım 2019'un sonlarından itibaren Rusya'nın Almanya'da bulunan dış istihbarat servisinin üst düzey yetkilisi ile "düzenli toplantılar" yaptı.

İddianameye göre zanlı, paylaştığı bilgiler karşılığında 2500 Euro nakit para aldı.

Üniversitenin adını açıklamayan savcılar, şüphelinin Bavyera'daki üniversitede doğa bilimleri ve teknoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Euronews