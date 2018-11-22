Rus Askeri İstihbarat İdaresi Başkanı Korobov öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Korobov'un 62 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Korobov'un ilerlemiş durumdaki hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rus Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı Genel Direktörü ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Albay General Igor Valentinovich Korobov, ağır bir hastalıktan ötürü 62 yaşında hayatını kaybetti."

2016 yılında Askeri İstihbarat İdaresi görevine getirilen Korobov, geçtiğimiz eylül ayında ABD'nin 'Amerika’nın hasımlarıyla yaptırımlar aracılığıyla mücadele etmek' başlıklı yasa kapsamında yaptırım listesinde idi.

GRU veya Ana İstihbarat Müdürlüğü, gizli uluslararası operasyonlar yürütmekle görevli Rus ordusunun istihbarat kolu. GRU bu yıl, eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızının İngiltere'deki zehirlenme vakası ile ilgili sıkça eleştiri almıştı.

Ukrayna'da gizli operasyonlara karıştığı iddia ediliyor - Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın güneydeki Kırım yarımadasını ilhak etmesi - ve ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerinin hackingine doğrudan müdahil olmakla suçlanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 08:23