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Rus askerleri Irpin'de sivillere saldırdı

Irpin'de Rus askerleri bombardımandan kaçan sivillere ateş açtı. O anlar gazeteciler tarafından görüntülendi.

Avrupa 06.03.2022, 16:24
Rus askerleri Irpin'de sivillere saldırdı

Rusya'nın saldırıları sürerken Ukrayna askerleri de, bombardıman altındaki sivilleri tahliye etmeye çalışıyor.Ancak Irpin kentinden çıkmaya çalışanlar saldırıların hedefi oldu.

Rus güçleri, tahliye bölgesini top atışıyla vurdu. Ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Kiev bölgesindeki Buzova köyünde de saldırıların ardından oluşan yıkım kameralara yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. 

#irpin #rusya
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