Rus büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Rusya'nın MH17 yargılamasının politik amaçlı olduğu şeklindeki açıklaması kınanması gereken ve kabul edilemez bir cevap." ifadesini kullandı.

Hoekstra, Rusya Dışişleri Bakanlığının mahkemenin kararına yönelik açıklaması sebebiyle "Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'ni (Alexander Vasilievich Shulgin) Dışişleri Bakanlığına çağırdık." paylaşımında bulundu.

Hoekstra, Büyükelçi Shulgin'den Hollanda adalet sistemine ilişkin ithamları açıklamasını isteyeceğini belirtti.

Rusya, mahkemenin tarafsız olmadığını savundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve bir Ukraynalı hakkında davayı gören Lahey Bölge Mahkemesinin politik yönlendirmelerle hareket ettiğini ileri süren bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Hollanda'da görülen davada gıyabi yargılanan 4 sanıktan 1'inin beraat edip 3 sanığın "öldürme" ve uçağın düşürülmesinden müebbet hapis cezası aldığı yargılamaların "tarafsız ve objektif olmadığı' savunulmuştu.

Rusya, Lahey Bölge Mahkemesinin "tarafsızlık prensibine aykırı hareket ederek, uçağın Ukrayna tarafından düşürülmüş olma ihtimalini göz ardı ederek, yetersiz ve kesin olmayan delillere dayanarak" Hollanda adalet sisteminin itibarını zedelediğini iddia etmişti.

3 sanık ömür boyu hapis cezası aldı

Mahkeme, sanıklardan Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "istihbarat başkanı" olduğu düşünülen Rus asıllı Sergey Dubinskiy, Donetsk Cumhuriyeti'ndeki "savunma bakanı" eski Rus istihbarat albayı Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko'nun ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Girkin'in "yardımcısı" Rus Oleg Pulatov'un füzenin varlığından haberdar olsa da uçağın düşürülmesinde herhangi bir dahli olup olmadığına ilişkin yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmişti.

Olayda, uçakta bulunan 283 yolcu ve 15 mürettebat olmak üzere toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.