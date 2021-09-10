Rus casusların milletvekillerine yönelik bilgisayar korsanlığı iddiaları araştırılıyor

Almanya'da federal savcılar, yeni şansölyenin belirleneceği seçimlere kısa bir zaman kala Rus casusların milletvekillerine yönelik bilgisayar korsanlığı iddialarını araştırdıklarını duyurdu.

Savcılık sözcüsü, Alman hükümetinin, Rus istihbaratı tarafından milletvekillerine yönelik "kimlik avı" saldırılarıyla ilgili suçlamaları sorulduğunda "casusluk şüphesiyle soruşturma" açıldığını belirtti.

Alman Dışişleri Bakanlığı bu hafta 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler öncesinde siyasileri hedef alan saldırıların arkasında Rusya'nın askeri dış istihbaratının (GRU) bulunduğuna dair "güvenilir bilgiye" sahip olduklarını açıklamıştı.

Hedefta 'Ghostwriter' grubundan bilgisayar korsanları var

Berlin aynı zamanda Rusya'nın dezenformasyon konusunda "uzmanlaşmış" olduğu söylenen "Ghostwriter" grubundan bilgisayar korsanlarını işaret etti.

Alman basınındaki haberlere göre, söz konusu siber saldırılar, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 7 federal meclis üyesine ve 31 eyalet milletvekiline yönelik gerçekleştirildi.

Alman İçişleri Bakanlığı da uyarmıştı

Almanya İçişleri Bakanlığı da haziran ayında genel seçimlerin Rus siber saldırılarının hedefi olabileceği konusunda uyarmıştı. Bakanlık raporda, siyasi partilere yönelik saldırıyı yaklaşan federal seçimler açısından "ciddi bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

Almanya'da 2015'te Federal Alman Meclisine yapılan saldırının ardından Meclisin bilgi teknoloji sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı. Alman güvenlik makamları saldırıdan, arkasında yine Rus istihbaratının olduğundan şüphelenilen bir hacker grubunu sorumlu tutmuş ve Rusya'ya 2020'de nota vermişti.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) defalarca Moskova'yı seçimlere müdahale etmekle suçladı, ancak Kremlin'in iddiaları reddediyor.

Kaynak: Euronews