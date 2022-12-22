Rus casusu Almanya'da tutuklandı
Almanya’da Dış İstihbarat Teşkilatında (BND) çalışan Alman vatandaşı Carsten L, Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.
Avrupa 22.12.2022, 19:58
Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gözaltına alınan Carsten L’nin vatana ihanet etmekle suçlandığı belirtildi.
BND için çalışan Carsten L’nin 2022’de mesleki faaliyeti kapsamında elde ettiği bilgileri Rus istihbarat servisine ilettiği aktarılan açıklamada, iletilen bilgilerin devlet sırrı olduğu duyuruldu.
Açıklamada Carsten L. ile bir başka kişinin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Carsten L’nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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