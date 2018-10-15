Rus destekli lider Suriye’ye gidiyor

Esed rejimine ait medya organı Al Watan’ın haberine göre Rusya destekli Kırımlı lider Sergey Aksenov, 15-16 Ekim tarihlerinde Suriye’ye iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.

Aksenov'a ek olarak Suriye’ye ziyaret gerçekleştirilecek isimler arasında Rusya destekli Kırım yönetiminin Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, Rusya Devlet Başkanlığına bağlı Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu’nun eski milletvekili, günümüzde ise Rusya’nın sözde Kırım senatörü Olga Kovitidi, Kırım’ın sözde Turizm Bakanı Vladimir Volçenko, Kırım’ın sözde Sanayi Politikası Bakanı Andrey Vasyuta ve Kırım’ın sözde Kültür Bakanı Arina Novoselskaya yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanlığına bağlı sözde Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov’un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rus yanlısı Kırım heyetinin Suriye Ekonomi Bakanı, milletvekilleri, Lazkiye Valisi ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Aksenov, "Kırımlıların önünde iki seçenek vardı: Biri Ukrayna, kan ve savaş. Diğeri de Rusya, barış ve istikrar" sözleriyle biliniyor.

Rusya hem Kırım hem de Suriye yönetimlerini destekliyor. Ziyaretin, iki çatışma bölgesi liderleri arasında geçmesi nedeniyle Rusya’nın bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Rusya’nın Gürcistan’dan kopardığı Güney Osetya ve Abhazya liderleri de Esed’i Şam’da ziyarete gitmişti.

Kırım 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti. Rusya’nın sıcak denizlerdeki tek askeri limanı konumundaki Kırım, Moskova yönetimi için büyük önem taşıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 18:38