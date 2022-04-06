Rus diplomatlar Yunanistan'da "istenmeyen kişi" ilan edildi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonunun Yunanistan'da akredite edilmiş Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının 12 üyesinin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.
Avrupa 06.04.2022, 13:11
Bakanlık, söz konusu kararın, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve 1963 Konsolosluk İşleri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümleri uyarınca alındığını belirtti.
"İstenmeyen kişi" ilan edilen diplomatlar hakkında Rusya'nın Atina Büyükelçisinin bilgilendirildiği aktarıldı.
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