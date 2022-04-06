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Rus diplomatlar Yunanistan'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonunun Yunanistan'da akredite edilmiş Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının 12 üyesinin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Avrupa 06.04.2022, 13:11
Rus diplomatlar Yunanistan'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

Bakanlık, söz konusu kararın, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve 1963 Konsolosluk İşleri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümleri uyarınca alındığını belirtti.

"İstenmeyen kişi" ilan edilen diplomatlar hakkında Rusya'nın Atina Büyükelçisinin bilgilendirildiği aktarıldı.

#rus diplomatlar #Yunanistan #istenmeyen kişi
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