Rus ekonomisi krizi 'dünyadan daha hafif' atlattı

Rusya merkezli Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan raporda, Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,1 küçüldüğü, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,5 daraldığı belirtildi.

Ülke ekonomisinin, 30 yıldır ilk defa küresel ekonomiye nazaran daha hafif bir daralma yaşadığına işaret edilen raporda, “Rusya, Sovyet Birliği sonrası dönemde ilk defa, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün küresel krizle birleşmesine rağmen tüm dünyadan daha ılımlı bir resesyon yaşadı.” denildi.

Rus ekonomisinin yaptırımlar nedeniyle 2015'te yüzde 2 küçüldüğü, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,4 büyüdüğü bilgisine yer verilen raporda, 2008 krizinde ise küresel ekonominin yüzde 0,1 küçüldüğü, Rus ekonomisinin ise yüzde 7,8 daraldığı hatırlatıldı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Rus ekonomisinde tüketici faaliyetlerinde azalmaya üretimi sürdürmedeki zorluklara, ihracat hacimlerinde ve küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüşlere neden olduğu da kaydedildi.

Petrol üretiminin artırılmasının ülkenin gelirlerine olumlu yansıyacağı belirtildi

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kararı kapsamında üretimini kısmen artırmasının, ülke gelirlerine olumlu yansıyacağını bildirdi.

Rus hükümetinden yapılan ve Novak'ın görüşlerine yer verilen yazılı açıklamada, OPEC+ grubunun mevcut petrol üretimi kesintilerini 1 ay daha uzatma kararına ve Rusya'nın bunun dışında tutulmasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Söz konusu karar kapsamında Rusya'nın, petrol üretimini nisanda günlük 130 bin varil artıracağına işaret eden Novak, "Petrol üretimindeki artış, bölgelerin aldığı vergi gelirlerini etkileyecek ve aynı zamanda petrol şirketlerinin sahalardaki hizmet şirketlerine de yeni iş olanakları sağlayacak." ifadesini kullandı.

AA