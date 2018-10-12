Rus elçiden "İngiliz derin devlet" iddiası

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan 2 şüphelinin Rus askeri istihbarat servisi için çalıştığını iddia eden Bellingcat internet haber sitesinin “İngiliz derin devleti” için çalıştığını öne sürdü.

Londra’daki ikametgahında basın toplantısı düzenleyen Yakovenko, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tutulan iki Rusya vatandaşının Rus askeri istihbarat servisi GRU’da çalışan bir albay ile bir askeri doktor olduğunu öne süren İngiltere merkezli Bellingcat internet sitesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz hükümetinin Bellingcat’te yer alan iddialar ile arasına “Medyanın ne yazacağını biz dikte etmiyoruz ve edemeyiz.” diyerek mesafe koyduğunu aktaran Yakovenko, “Bellingcat bir basın organı değil, İngiliz derin devletinin belli bazı şeyleri sızdırmak için kullandığı bir araç.” dedi.

Bellingcat’in iddiasının aksine Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov’un gerçek kişiler olduklarını ve geçen aylarda medyaya uzun bir röportaj verdiklerini belirten Yakovenko, “En azından bizim elimizde yapılmış resmi bir açıklama var. Ama Skripal olayına gelince, 4 Mart’tan beri onları kimse görmüş değil. Skripal hayatta mı? Skripal nerede? Kızı nerede? Hiçbir bilgi yok.” diye konuştu.

"İlişkiler donmuş durumda"

Yakovenko, “Şu anda Rusya ile İngiltere arasındaki ilişkiler çok düşük düzeyde. İkili üst düzey ilişkiler donmuş durumda. Bunun nedeni mevcut muhafazakar hükümetin başlattığı ve İngiliz medyasının desteklediği Rusya karşıtı kampanyadır.” görüşünü dile getirdi.

İngiltere’nin Skripal ile Londra’daki evinde mart ayında ölü bulunan Rus vatandaşı Nikolay Gluşkov olaylarında Rusya ile iş birliği yapmayı reddederek bir dizi uluslararası ve ikili anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Yakovenko, “İngiliz makamları aralarında Boris Berezovsky ile Alexander Perepilichny’nin şüpheli ölümlerinin de yer aldığı bir dizi suç vakasını alelacele ‘gizli dosya’ haline getirdi. İngiltere ayrıca para aklama, sahtekarlık ve cinayet dahil bir dizi suça karışmış 60’tan fazla Rus'u da iade etmeyi reddediyor.” şeklinde konuştu.

İngiltere’nin Skripal olayıyla ilgili kendileriyle hiçbir delili paylaşmadığını belirten Rus Büyükelçi, “Hiçbir belgeye ulaşamıyoruz. Noviçok denilen şeyin de ne tür bir madde olduğunu kontrol edemiyoruz. İngiliz hükümetine yasal çerçevede iş birliği teklif ettik ancak reddediyorlar.” dedi.

Hollanda'da sınır dışı edilen Ruslar

Hollanda’nın Hague kentinde GRU görevlisi oldukları ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ) hacklemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp sınır dışı edilen 4 Rus'la ilgili soru üzerine de Yakovenko, şunları kaydetti:

“Bu 4 kişi Hollanda’daki diplomatik misyona iletişim sistemlerini kontrol etmek üzere rutin bir görevle giden diplomatlardı. Ben burada her ay benzer misyonlar için İngiliz hükümetinden gelen ayda belki 10 talebi onaylıyorum. Yani aynı türden ekipler Moskova’da İngiliz diplomatik misyonlarına benzer görevle gidiyorlar.”

Hollanda makamlarının Rus diplomatları herhangi bir neden göstermeden gözaltına alıp sınır dışı ettiğini anlatan Yakovenko, kendilerinin bu ülkenin Moskova Büyükelçisinden talep ettikleri resmi izahatın da yanıtsız kaldığını bildirdi.

Skripal olayı

Bellingcat internet sitesi Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve İngiltere'ye girişte kullandıkları isimler İngiliz polisi tarafından Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olarak açıklanan iki Rus'un gerçekte GRU ajanları Anatoliy Vladimirovich Chepiga ile Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduklarını öne sürmüştü.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti. İngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı önceki hafta batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında da GRU'nun bulunduğunu öne sürerken, Hollanda da 4 Rus istihbarat elemanının 13 Nisan'da KSYÖ’ye yönelik siber saldırı girişiminde bulunduğunu ve İngiltere’nin yardımıyla saldırının önlendiğini ve ajanların aynı gün sınır dışı edildiğini duyurmuştu.