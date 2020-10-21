Rus gazeteci Boris Korchevnikov'un Ukrayna'ya girişi yasaklandı

RIA Novosti , Ukrayna devlet sınır teşkilatının basın servisine atıfta bulunarak, Rus gazeteci "Rusya-1" TV sunucusu Boris Korchevnikov'un Kırım ziyareti nedeniyle Ukrayna'ya girişinin üç yıl süreyle yasaklandığını bildirdi.

Daha önce, Ukrayna medyası Korchevnikov'un Kiev'e geldiğini bildirdi.

Haberde,“Rusya'nın geçici olarak işgal ettiği Kırım'a bu kişinin yasadışı ziyaretine ilişkin haberlerin basında yer almasının ardından, sınır muhafızları ek bir kontrol yaptı ve söz konusu yabancının Ukrayna mevzuatının teyidini buldu. Sonuç olarak, Korchevnikov B.The. üç yıldır Ukrayna'ya giriş yasaklandı. Ukrayna topraklarından Kiev-İstanbul uçuşuyla ayrıldı ” denildi.

Ayrıca sınır servisi, yılın başından bu yana, sınır muhafızlarının Kiev tarafından kontrol edilmeyen Donbass ve Kırım'a giriş prosedürünü ihlal etmek için 4 binden fazla idari protokol hazırladığını bildirdi.