Rus güvenlik güçleri Sudan'da

Rusya Dışişleri Bakanlığı, özel güvenlik şirketlerinin Sudan'da ordu güçlerini eğittiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Devlet organlarıyla bir ilgisi olmayan Rus özel güvenlik şirketleri Sudan'da faaliyet yürütüyor. Özel güvenlik firmalarının görevi, Sudan Cumhuriyeti'nin ordu ve kolluk kuvvetleri personelinin eğitimi ile sınırlı" ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç 2017 yılında, Rusya'nın Sudan'da askeri üs kurmaya hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: Ajanslar