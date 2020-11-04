Rus işadamı Tatar yayıyla öldürüldü

“Sosis Kralı” lakaplı Rus iş insanı Vladimir Marugov, bir açık hava saunasunda arbaletle öldürüldü.

Rusya Soruşturma Komitesi, iki maskeli saldırgan tarafından gerçekleştirilen cinayetin Marugov’un başkent Moskova’nın 40 kilometre dışında yer alan kırsal arazisinde gerçekleştiğini bildirdi.

Marugov’un hayat arkadaşı, iş insanı ile birlikte rehin alındığını ve zanlıların para istediğini söyledi. Penceren kaçmayı başaran kadın polisi çağırdı.

Ancak, polis yetkileri Marugov’un öldüğünü ve bedeneinin saunaya atıldığını belirledi. Marugov’un yanında cinayetin silahı olan arbalet de bulundu.

Bununla birlikte yetkiler, zanlılardan birinin erkek olduğunu belirterek soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Marugov’un oğlu Alexander da geçen yıl motorsiklet kazasında 20 yaşında hayatını kaybetmişti.

54 yaşındaki Morugov’un Rusya’nın en büyük et işleme tesislerinden olan Ozyorsky ve Meat Empire adlı iki sosis fabrikasının sahibi olduğu belirtildi.

ARBALET NEDİR?

Tatar yayı, kundaklı yay, aveya kurmalı yay olarak bilinnen arbalet, ergonomik bir tahta gövdeye eklenmiş yaydan oluşan bir uzak mesafe silahına deniliyor.