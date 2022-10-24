Rus işgali altındaki Herson kentinden kaçış

Rusya’nın ilhak ettiği Herson bölgesinde, Moskova yönetiminin yerleştirdiği yetkililerin çağrısıyla tahliyeler sürüyor. Herson bölgesi yönetimi, sivillerden bölgeyi ‘derhal’ terk etmelerini istemişti. Yetkililer, Ukrayna ordusunun ilerleyişi karşısında, ‘cephedeki gergin durum’ nedeniyle tüm sivillerin şehri derhal terk etmesini ve Dinyeper nehrinin sol kıyısına geçmesini talep ediyor. Ukraynalı yetkililer tahliyelerin nüfus mübadelesi amacı taşıdığı iddiasında bulunuyor. Bölgeden savaşta sıkışan 7’den 70’e sivillerin trajik görüntüleri yansıyor.