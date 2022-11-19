Rus işgalinden kurtarılan Herson'a ilk tren

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonundan yerel saatle 22.30'da yola çıkan yolcu treninin, bugün saat 09.00 gibi Herson'a varması bekleniyor.

Herson'a hareket edecek tren için Kiev istasyonunda düzenlenen törene, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ile Kiev'de resmi temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis katıldı.

Evlerine dönen Herson sakinleri, basın mensupları ve güvenlik yetkililerin bulunduğu trene, Bakan Kubrakov da bindi.

"Ukrayna için bir sevinçtir"

Herson'a gidecek trende hostes olarak görev yapan Natalya Fedorets, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Herson tren seferlerinin askıya alındığını kaydetti.

Bir tren görevlisi olarak heyecanlı olduğunu dile getiren Fedorets, "Yaklaşık 8 ay sonra Herson'a ilk kez tren seferi yapılıyor. Herson'un özgürleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu, Ukrayna için bir sevinçtir." dedi.

Uzun yıllardır Kiev'de yaşayan ve Herson'da yalnız kalan annesinin yanına giden 38 yaşındaki Adam Maksim ise savaşın başladığı ilk günlerde babasının vefat ettiğini, annesinin bölgede kalmaya karar verdiğini söyledi. Maksim, annesi ile bir araya gelme fırsatı ortaya çıktığı için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ben Herson'un özgür kaldığı için sevinçten ağladım. Arkadaşlarımızla kutlama yaptık. Herson'a en son 22 Ocak'ta gitmiştim." diye konuştu.

Savaşın başladığını Herson treninde öğrenmişti

Herson'da aylarca yalnız kalan kocasının yanına giden Olga İvçenko, 3 Eylül'de Herson'dan iki çocuğu ile tahliye edildiğini belirtti.

En son Herson trenine savaşın başladığı gün bindiğini aktaran İvçenko, şöyle devam etti:

"Eve gidiyorduk ve o arada büyük oğlum bana savaşın başladığını söylemişti. Ondan sonra da tren seferleri durdu. Şimdi ise evime dönüyorum ve neler hissettiğimi heyecandan anlatamıyorum bile. Kocamı görmek istiyorum."