Rus İslam Enstitüsü'nün kuruluşunun 20'nci yıldönümü kutlandı

Rusya'ya bağlı Özerk Türk Cumhuriyeti olan Tataristan'da Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, kurumun 20'nci yıldönümünde Rus İslam Enstitüsü'nün (RII) öğrencileri, personeli ve mezunlarını tebrik etti.

Törene, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Dini Organizasyonlarla İlişkiler Dairesi Başkanı, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Asgat Safarov, Rus İslam Enstitüsü Rektörü Camil Samigullin, Bulgaristan İslam Akademisi Rektörü Rafik Mukhametshin katıldı.

Törenden önce, Rustam Minnikhanov enstitüyü ziyaret etti: derslik, kütüphane, Arap Kaligrafi ve Oryantal Sanatlar Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı adına Rustam Minnikhanov'un 2014'ten bu yana Rusya-İslam Dünyası stratejik vizyon grubundaki Rus Müslüman cemaatinin temaslarını genişletmede enstitünün bilimsel, eğitim ve eğitim faaliyetlerinin önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada, Rusya'nın ilk yüksek eğitim kurumlarından biri olan RII'nin İslami din ve eğitim ortamında liderliğini sürdürdüğünü vurguladı. 2007'de, okul, Müslüman teolojisi alanındaki yüksek eğitim düzeyinin önemli bir şekilde kabul edildiği devlet akreditasyonu aldı. İslami teoloji, İslam tarihi ve kültürü alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan federal ve cumhuriyet yetkililerinin yardımıyla 1990'larda kurulan Müslüman yüksek öğrenim kurumları, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na dikkat çekti.

Rustam Minnikhanov, “Bugün bütün olarak enstitünün bu görevle başa çıktığını söyleyebiliriz: oluşum aşamasını başarıyla geçti ve önde gelen yerli Müslüman eğitim kurumlarından biri haline geldi” dedi.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov:

Bugün kurumun oluşum aşamasından başarıyla geçtiğini ve önde gelen yerli Müslüman eğitim kurumlarından biri haline geldiğinden emin olabiliriz. Üniversitenin yeni nesil ruhani liderlerin oluşumuna katkıda bulunduğunu ve ülkenin İslam toplumuna hizmet etmek için çağrılan Müslüman aydınların, yüksek ve orta düzeydeki Müslüman eğitim kurumları için metodolojik bir merkez olduğunu kaydetti. Üniversitenin, dini liderlerin niteliklerini geliştirmek, Rus teoloji okulu ve Tatar dili geleneklerini korumak için yaptığı çalışmalara özel bir rol verilmiştir. Enstitü'nün bazı mezunları, ülke genelinde cami, bilimsel ve uzman kurumlarda çalışmıştır.

Batı'daki İslamofobi

Cumhurbaşkanı, Rus İslam Enstitüsü'nün Kazan Ortodoks Teoloji Semineri ile yakın işbirliğinin sembolik olduğunu belirtti. Tataristan'da çeşitli milletlerden ve dinlerden temsilcilerin barışçıl etkileşiminin iyi komşuluk doğasını vurgulamaktadır. Rustam Minnikhanov, bugün Müslüman dünyasının zor zamanlardan geçtiğini de kaydetti. Dünyanın bütün bölgeleri, İslam'ın arkasına saklanmış radikal örgütlerin kışkırttığı kaos içinde yutuldu. Bazı Batılı ülkelerde, İslamofobya'da bir artış olmuştur. Bu zorlukları başarılı bir şekilde karşılayabilmek için, Cumhurbaşkanına göre, atalarımızın tarihi ve kültürel geleneklerine dayanırken, bilim ve kültürü, kendi ilahiyat okulumuzu geliştirmek gerekir.

Cumhurbaşkanı, enstitünün bilimsel, eğitim ve sosyal yardım faaliyetlerinin Rus Müslüman topluluğunun Rusya-İslam Dünyası stratejik vizyon grubu içinde önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Bulgar İslam Akademisi

“Bugün, ülkenin Müslüman topluluğu, rekabetçi bir ulusal teoloji okulu oluşturmak için ciddi bir görev teşkil ediyor. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in desteğiyle Bulgar İslam Akademisi kuruldu. Bu projenin başarısı için gerekli bir şart, Rus Müslüman din eğitiminin tüm sistemi, özellikle medrese ve üniversiteler gibi kilit unsurların niteliksel olarak yeni bir gelişim düzeyine ulaşmakta.

“Tataristan'da maneviyatın yeniden canlandırılmasına, İslami eğitimin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu sadece Rus İslam Enstitüsü için değil, aynı zamanda Rusya'da daha yüksek bir bilimsel, manevi Müslüman merkez olan Bulgar İslam Akademisi'ni oluşturmak için önemli bir girişimi de destekliyor. Bu proje, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından desteklendi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net