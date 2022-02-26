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Rus kargo gemisine Fransa tarafından el konuldu

Fransa, Manş Denizi’ndeki karasularında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus kargo gemisine el koydu.

Avrupa 26.02.2022, 16:05
Rus kargo gemisine Fransa tarafından el konuldu

Fransa basınında yer alan haberlerde, dün ülkenin Rouen kentinden Rusya’nın Saint-Petersburg istikametine doğru yola çıkan gemi, Fransız deniz polisi tarafından ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Manş Denizi’nde durdurularak Boulogne-sur-Mer Limanı'na yönlendirildi.

İsminin Baltic Leader olduğu belirtilen geminin, incelemeye alındığı kaydedildi.

İçinde araçların olduğu 127 metrelik geminin, AB’nin yaptırım listesine aldığı Rus şirketine ait olduğundan şüpheleniliyor.

#Baltic Leader #fransa #rusya #Gemi #El koyma #yaptırım
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