Rus mahkemesinden Özbeklere Hizb ut Tahrir üyeliğinden hapis cezası

Moskova Bölge Askeri Mahkemesi, Hizb ut Tahrir partisinin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve buna katılması gerekçesiyle halinde Özbekistan vatandaşlarına ceza verdi, dedi.

15 Şubat 2019'da, Moskova Bölge Askeri Mahkemesi, Rusya'da bir terör örgütü olarak kabul edilen İslami parti Hizb ut Tahrir'in bir hücresini örgütlemekle suçlu bulunduğunu ve bu yasalara katıldığı iddiasını açıkladı (bölüm 1, 2, madde 205.5). 11 ila 16 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldılar.

Mahkeme, Özbekistan vatandaşlarını, 50 yaşındaki Zafar Nodirov ve 35 yaşındaki Farhod Nodirov ile 33 yaşındaki Rus Khamid Igamberdyev'i terör örgütü faaliyetlerini organize etmekten suçlu buldu (Ceza Kanunu'nun 205.5. Maddesi). Hepsi yüksek güvenlikli bir kolonide cümle ile 16 yıla mahk sentm edildi. Igamberdyev'e, yaşadığı belediyenin sınırlarını izinsiz bırakma hakkından mahrum bırakılmasıyla, bir yıllık özgürlük kısıtlaması cezası verildi.

Hizb ut Tahrir’e 2006’nın 2. Maddesi kapsamında katıldığı için bir yıl hapis cezasına çarptırılmış olan bir Özbekistan Sardorbek Siddikov vatandaşı. Ceza Kanunu'nun 282.2'si (aşırılık yanlısı bir örgütün faaliyetlerine katılım) şimdi Sanatın 2. Bölümünde 12 yıl süren sıkı bir rejim aldı. Ceza Kanunu'nun 205.5'i (bir terör örgütünün faaliyetlerine katılım). Kalan sanıklar - bir Özbekistan vatandaşı olan Otabek Isomadinov, bir Rusya vatandaşı Aziz Khidirbayev, Tacikistan Sobirchon vatandaşı (diğer kaynaklara göre, Sobidjon veya Sobirdzhon) Burkhoniddin, Olidzhon (veya Alijon) Odinayev ve Murojon Sattorov - 2. Ceza Kanununun 205.5'i sıkı rejim kolonisinde 11 yıla kadar.

Mahkeme ayrıca tüm mahkumları ceza süresince tutuklu olarak geçirdiği süreye itiraz etmiştir. Ayrıca, cep telefonlarının, e-kitapların ve onlardan ele geçirilen tabletlerin, yasaklanmış bilgileri kaldırmak için FSB'ye aktarılması gerektiğine karar vermiş, daha sonra davalılara iade edilebilir.

Terörist hücre düzenlemekle suçlananlar Hizb-ut Tahrir üyeliğini reddetmedi, ancak partinin faaliyetlerinin terörist nitelikte olmadığını savundu. Kalan altı sanık (diğer kaynaklara göre beş) parti üyeliğini de reddetti. Savcılık, iddia edilen organizatörlerin 17 yıl hapis cezasına ve hücrenin katılımcılarının her birinin 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Moskova Dokuzunun mahkemede yargılanması 1 Kasım 2018'de başladı. Tüm sanıklar Aralık 2016'da gözaltına alındı ​​ve tutuklandı. Soruşturma, "Hizb-ut Tahrir" vatandaşlarının ilgisini çekmek için bir kampanya düzenlediklerini bildirdi.

2016 yılında Moskova'da da gözaltına alınan Zhoodarbek Toktomuradov ve Farrukh Mamayusupov ayrı ayrı mahkum edildi, her biri Sanat altında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 yemek kaşığı. Ceza Kanunu'nun 205.2. Bu gruptan başka bir suçlanan kişi, Abubakr Domullojonov, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net