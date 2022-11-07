Rus medyası: Ukrayna’nın saldırısında Kahovka hidroelektrik barajı hasar gördü

TASS’da yer alan acil servislere dayandırılan haberde, “Bugün saat 10.00’da, ABD yapımı HIMARS füze sistemi tarafından 6 füze fırlatıldı. Hava savunma birimleri beş füzeyi düşürdü. Bir füze ise baraja çarptı ve hasara yol açtı” denildi.



Ria Novosti’ye göre, yerel bir yetkili ise hasarın ciddi olmadığını söyledi.



Moskova yakınlarındaki Nova Kahovka kentinin yönetim temsilcisi Ruslan Agayev, “Her şey kontrol altında. Ana hava savunma saldırıları püskürtüldü, bir füze baraja çarptı, ancak kritik hasara yol açmadı” dedi.



Kahovka hidroelektrik barajı, saldırılarının başında Moskova güçleri tarafından ele geçirildi.



Baraj, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’a su sağlıyor.



Ukrayna geçtiğimiz haftalarda, Moskova güçlerinin bir sele neden olmak için stratejik tesisi havaya uçurma niyetinde olduğu konusunda uyardı.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerini yıkıcı bir sel meydana gelmesi barajı havaya uçurmayı planlamakla suçladı.



Dinyeper Nehri üzerinde yer alan barajını rezervuarı 18 metreküp su tutabiliyor.



Kiev, barajın patlamasının büyük ölçekte bir felakete yol açacağını belirterek, barajda uluslararası bir misyonun görevlendirilmesi çağrısında bulundu.

Şarku’l Avsat