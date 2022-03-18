Rus milyarderin yatına yakıt vermediler

Batılı ülkelerin Rus milyarderlerin mal varlıklarını dondurduğu ve el koyduğu bir ortamda, eski KGB ajanı bir oligarka ait süper yat, Norveç'te bir limanda mahsur kaldı.

Limandan ayrılamamasının sebebi ise el konulması değil, lüks yatın mürettebatına Norveç'te kimsenin yakıt satmaması.

NRK'nin haberine göre, 68 metre uzunluğundaki 'Ragnar' isimli süper yat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantıları olan eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovsky'ye ait.

Birçok oligark, Ukrayna işgali nedeniyle Putin'e yakınlıklarından ötürü cezalandırılsa da Strzhalkovsky şu anda herhangi bir yaptırım listesinde bulunmuyor.

İngiliz kaptan: Ayrımcılığa maruz kaldık, kimse yakıt satmıyor

Haberde, içinin hayal edilebilen her şeyle donatılan yatın mürettebatının da Rus olmadığı yer alıyor.

Malta'ya kayıtlı teknenin İngiliz kaptanı, buradan ayrılmak istediklerini ancak ayrılamadıklarını zira kimsenin kendilerine yakıt satmadığını söyledi.

Rus balıkçı teknelerinin yakıt satın alıp Norveç sularında engelsiz bir şekilde çalıştığını söyleyen kaptan, kendilerine kimsenin yakıt satmak istemediğini belirterek ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

Bir petrol istasyonu çalışanı ise tepkisini, "Eve dönmek istiyorlarsa kürek çekebilirler" sözleriyle dile getirdi.

Wimbledon merkezli lüks yaşam tarzı yayıncılık şirketi Boat International, devasa teknenin, güverteye bir helikopter inebilecek olanaklara sahip olduğunu aktardı.

Ayrıca içinde dört kişisel deniz taşıtı, altı motorlu kızak, dört kayak scooter ve bir dev deniz kayağı barındıran çok amaçlı yüzen ada gibi.

Ülkenin kuzeyindeki Narvik kentinde duran teknenin buradan ne zaman ve nasıl ayrılacağı bilinmiyor.

Habere göre, diğer AB ülkeleri Rus milyarderlerin mal varlıklarına el koysa da Norveç hükümeti şimdilik yata ne yapacağını bilmiyor.

Lüks yatın sahibi daha önce Putin hükümetinde bakan yardımcılığı dahil çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Moscow Times da Strzhalkovsky'nin Vladimir Putin'le birlikte KGB'de ajanlık yaptığını aktardı.

Gelen şikayet ve tepkiler üzerine rıhtımda bulunan yatı inceleyen Norveç polisi, içinde şüpheli herhangi bir şeye rastlanmadığını bildirdi.

Kaynak: Euronews