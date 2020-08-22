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Rus muhalif Navalnıy Almanya'ya nakledildi

Rusya'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy Almanya'ya nakledildi.

Rus muhalif Navalnıy Almanya'ya nakledildi

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Basın Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın eşi Yulya Navalnıy ile Almanya'dan, Rusya’nın Omsk şehrine inen özel ambulans uçak ile Berlin’e gönderildiğini aktardı.

Yarmış, uçağın Berlin’e ulaştığını belirtti. Navalnıy’ın tedavisinin özel bir üniversitenin hastanesinde devam edeceği ifade edildi.

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

'Toksik zehirlenme' şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020, 12:17
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