Rus muhalif Navalny Putin'in arkadaşı ile görüştü iddiası

Sosyal medyayı etkin biçimde kullanan, sokağa kalabalıkları çekebilen, genç ve sözünü sakınmayan bir lider olarak tanınan ünlü Rusya'nın en dikkat çeken muhalif ismi Alexey Navalny, işadamı Yevgeny Prigozhin ile görüştüğü iddialarını reddetti..

Petersburg'daki Sokos otelinin altıncı katında 2 Şubat günü öğleden sonra saat 1: 00'de bir Navalny ve Prigozhin'in biraraya gelerek toplantı yaptığı iddia edildi. Navalny personeli ile St. Petersburg gezisi sırasında gerçekten bu otelde kaldığını, ancak Prigozhin ile görüşmediğini söyledi.

Navalny, seçimlerde iktidar olma şansı olmamakla birlikte Rusya'da Kremlin'e sert biçimde muhalefet edebilen tek isim olması nedeniyle tehlikeli olarak addediliyor. Navany'nin ses getiren her eyleminin ardından tutuklanması artık normalleşmeye başladı. Nalvany, son olarak Eylül 2018'de tutuklandıktan sonra 50 gün hapiste kalıp Ekim ortası serbest bırakıldı.





Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmanın üzerinde durduğu üç şirketten biri IRA idi. IRA'nın 12 çalışanı ile finansörü olduğu ileri sürülen Yevgeny Prigozhin'e ABD'de resmi suçlama yöneltildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 12:11