Rus plakalı araçlara giriş yasağı getirdiler

Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren ülkeye girişini yasakladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin alınan kararı açıkladı.

Valtonen, konuyla alakalı dost ülkelerle koordinasyon sağladıklarını belirterek, "Yasağın uygulanması, Rus plakalı araçların ülkeye girişinin yasaklanacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Estonya'nın Helsinki Büyükelçisi Sven Sakkov, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşlarının yasaktan muaf tutulacağını kaydetti.

Kararın ardından paylaşım yapan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da komşu ülkelerin aldığı bu kararın memnuniyetle karşılandığını belirtti.