Rus savaş gemileri Karadeniz'e dönüyor

Rusya, geçtiğimiz Ağustos ayının son günlerinde, Suriye’deki iç savaşa müdahale ettiği Eylül 2015 tarihinden beri en büyük savaş gemisi filosunu Akdeniz’e indirmişti.Bu filoda yer alan gemiler Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e geri döndü.

Rusya’nın Akdeniz’de bulunan 9 savaş gemisinden biri olan devriye gemisi Admiral Makarov, Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Boğaz'dan geçiş yaptı.

Rusya'nın “Kalibar” füzeleriyle donatılmış 3 savaş gemisi, Şam rejiminin operasyon başlatması beklenen İdlib harekatına destek vermek üzere Akdeniz'e yönlendirilmişti. Türkiye ile varılan mutabakat sonrası bu gemilerin de Karadeniz'e dönebileceği belirtiliyorç Bölgedeki savaş gemilerine ayrıca iki denizaltı “Velikiy Novgorod” ile “Kolpino” destek veriyor.

Rus donanmasının gemilerini Karadeniz'e geri çekmesinin bir nedeninin de son günlerde NATO ile yaşanan tatbikat gerginliği olarak gösteriliyor.

NATO'nun Soğuk Savaş döneminden beri en geniş katılımlı ve adeta bir gövde gösterisini akıllara getiren tatbikat kararı alması ve bu tatbikatı Rusya sınırına yakın bir bölgede gerçekleştireceğini duyurması Moskova'nın tepkisine yol açmıştı. NATO yetkilileri, Norveç'te düzenlenecek Trident Juncture 2018 isimli tatbikatın bu ay sonunda gerçekleceşeceğini ve 31 ülkeden 45 bin askerin, 10 bin kara aracının, 150 uçağın ve 60 geminin tatbikatta boy göstereceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "NATO'nun tüm bu hazırlıkları göz ardı edi lemez. Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacak" dedi. Rusya da geçen ay 300 bin asker ile dev bir tatbikat yapmıştı.

NATO’ya ait gemiler Karadeniz’de düzenli olarak tatbikat yapmaya da devam ediyor. Bu yıl içinde üç ayrı deniz tatbikatı gerçekleşti, Rusya sınırındaki tatbikatlar Moskova'nın sert tepkisini çekti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net