Rus Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansı çıktı

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için ihracat lisansının çıktığı bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşan havacılık sanayisinden bir kaynak, Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansının çıktığını söyledi.

Hükümetin, uçağın isminin T-50’den Su-57’ye değişmesi nedeniyle gerekli belgeleri incelediği kaydedildi.

Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve “görünmezlik” özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2010’da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Su-57’nin ihracatı için gerekli lisansa önümüzdeki haftalarda son onayı vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA