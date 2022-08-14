Rus turistlere Ukrayna milli marşı dinletiyorlar

Finlandiya'ya giden Rus turistler, Ukrayna milli marşıyla karşılanıyor. Rusların uğrak mekanı olan ülkenin doğusundaki Imatra'da temmuzun sonundan bu yana, Ukrayna'nın istila edilmesi milli marşla protesto ediliyor.

Kentteki ünlü akarsu Imatrankoski, özellikle Rus turistler arasında popüler. Öyle ki Çariçe Büyük Katerina bile bölgeyi 1772'de ziyaret etmişti.

Ancak Rusya'nın hemen dibindeki bu bölgede bir süredir Ukrayna milli marşı çalınıyor.

Imatra'nın yakınındaki Lappeenranta kenti de Rusların Finlandiya'da sıkça ziyaret ettiği yerlerden biri. Pek çok Rus alışveriş yapmak için burayı tercih ediyor.

Rusların uğrak noktası olan alışveriş merkezlerine bakan belediye binasında her akşam Ukrayna milli marşı çalınıyor.

Lappeenranta Belediye Başkanı Kimmo Jarva, bunun amacının "Ukrayna'ya verilen güçlü desteği göstermek ve savaşı kınamak" olduğunu söyledi.

Ancak Finlandiya, Ruslara verilen turist vizesine savaş sebebiyle sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Devlet kanalı Yle'nin geçen hafta yayımladığı ankete göre de halkın yüzde 58'i vize kısıtlaması getirilmesini istiyor.

Öte yandan Rus turistler, bu bölgeler için önemli bir gelir kaynağı. Kovid-19 sebebiyle ziyaretçi sayısı azalsa da Moskova'nın temmuzda seyahat kısıtlamalarını kaldırmasıyla işler tersine dönüyordu.

Belediye Başkanı Jarva, "Rus turistlerin buraya gelmemesi tabii ki işletmeler için gelir kaybına yol açacak" dedi. Ancak Jarva, vize kısıtlamasına desteğin güçlü olduğunu savundu:

Bir seçim yapmalıyız.

Akarsuyu ziyarete gelen Rus turist Mark Kosykh ise vize kısıtlamasının, "Finlandiya'yı seven Ruslar için kötü" olduğunu söyledi:

Ancak Finlandiya hükümetini anlıyoruz. Rusların hepsi Putin yanlısı değil. Hükümet ve bütün insanlar bunu bilmeli.

Kaynak: Independent Türkçe