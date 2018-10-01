Rus yanlısı lideri öldürmek için 1,5 ton patlayıcı

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaştan sonra Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 42 yaşındaki lideri Aleksandr Zaharçenko, 31 Ağustos tarihinde bombalı saldırı sonucu öldürülmüştü. Yaşanan bombalı saldırı sonrasında Kiev, Moskova ve Donetsk tarafında gerilim yaşanmış, Kiev yönetimi Luhansk ve Donetsk sınırına askeri yığınak yaparak Luhansk bölgesine askeri saldırılar düzenlemiş ama saldırılar muhalifler tarafından geri püskürtülmüştü.

Yayınlanan görüntülerde Zaharçenko'nun korumasının önce kafeye girerek etrafı gözledikten sonra Zaharçenko'ya kapıyı açtığı, aralarında bir kadının da bulunduğu korumalarla birlikte muhalif liderin içeri girdiği esnada bombalı saldırının gerçekleştirildiği görülüyor.

Gerçekleştirilen bombalı saldırının şiddeti güvenlik kameralarına yansırken, yapılan araştırmalar sonucunda tam 1.5 ton TNT patlayıcının bir sobanın içerisine yüklendiği, Zaharçenko ve korumalarının girişi sırasında uzaktan kumanda ile patlayıcıların infilak ettirildiği öğrenildi. Görüntülere göre önce kafenin önüne birkaç aracın yaklaştığı görülürken yapılan araştırmalar sonucunda Kiev yönetimi ile ilişkisi olduğu tespit edilen Zaharçenko'nun danışmanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA