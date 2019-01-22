Rus yolcu uçağında 'Afganistan'a dönün' kaosu

Sibirya'daki Surgut kentinden Moskova'ya yapılan bir Aeroflot uçuşu, bir yolcunun uçağın Afganistan'a yönlendirilmesini talep ettiği bildirildikten sonra yaklaşık 240 kilometre kısa mesafeye inmek zorunda kaldı. Uçak kaçırma girişimi sonrası Aeroflot, SU1515 uçuşunun Khanty-Mansiysk şehrine ulaştığını doğruladı.

İnterfax'a konuşan bir kaynak yolcunun zihinsel özürlü ya da sarhoş gibi dengesiz hareketlerde bulunduğunu ve gözaltına alındığını söyledi.

Güvenlik görevlileri alınan şahısın trafik kurallarını ihlal ve hırsızlıktan daha önce de birçok kez gözaltına alındığını bildirdi.

Boeing 737'nin gemide 69 yolcu ve yedi mürettebat üyesi olduğu bildiriliyor.

Tahmini bir fotoğrafı Rus medyasında ortaya çıktı, ancak yetkililer henüz kimliğini onaylamadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2019, 14:49