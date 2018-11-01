Rusya, 68 Ukrayna şirketini listesine ekledi

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Ukrayna’ya yönelik yaptırımları içeren kararnameyi imzaladı.

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlamaları içeren kararnamenin, Medvedev’in imzasıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Yaptırımların, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, Ukrayna’nın yaptırımları iptal etmesi halinde Rusya’nın da kararnameyi iptal edebileceği bildirildi.

Kararnameyle, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun oğlu Aleksey Poroşenko, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy, eski başbakanlar Arseniy Yatsenyuk ve Yuliya Timoşenko, Poroşenko’nun basın sekreteri Svyatoslav Tsegolko ve Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev gibi isimler yaptırım listesine alındı.

Rusya'nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014’ten bu yana Moskova’ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu. Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

Kaynak: AA