Rusya AB’yi TürkAkım'a ortak olmaya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin sadece Rus-Türk projesi değil, ilgisi olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de katılımıyla hayata geçecek bir proje olabileceğini bildirdi.

Lavrov, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin enerji konusunda AB ile Rusya'nın ilişkilerine yönelik sorularını cevaplandırdı.

AB ile Rusya'nın enerji hususunda daha önce yoğun bir iş birliği olduğunu belirten Lavrov, şu anda bu şekilde diyaloğun dondurulduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın doğalgaz taşıma sisteminin endişe verici olduğunu ve transit ülke olarak güvensizliğini ortaya koyduğu için Rus enerji firması Gazprom'un Avrupalı ortakları ile Kuzey Akım hattını kurduğunu ifade eden Lavrov, "Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının da inşaatına başlandı. Gerekli bütün izinler alındı. Ayrıca TürkAkım doğalgaz boru hattı sadece Rus-Türk projesi değil, ilgilenen ülkeler için AB’nin katılımıyla da bir proje olabilir." diye konuştu.

Türk Akımı, Rusya'dan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye uzanıyor. İlk hat Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak, diğer hattın da Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülüyor.

Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı’nın 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net