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Rusya, amonyum nitrat ihracatına ara verdi

Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını 2 Nisan'a kadar durduğunu duyurdu.

Avrupa 02.02.2022, 09:27
Rusya, amonyum nitrat ihracatına ara verdi

 Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu. Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan’a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

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#rusya #amonyum nitrat
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