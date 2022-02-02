Rusya, amonyum nitrat ihracatına ara verdi
Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını 2 Nisan'a kadar durduğunu duyurdu.
Avrupa 02.02.2022, 09:27
Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu. Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan’a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu kaydedildi.
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