Rusya'dan 3 ülkeye karşı hamle! Sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı İsveçli, Polonyalı ve Alman diplomatları Kremlin muhalifi Aleksey Navalny'e destek verdikleri gerekçesiyle sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Açıklamada İsveç ve Polonya'nın St Petersburg'daki, Almanya'nın ise başkent Moskova'daki diplomatik temsilcilerinin 23 Ocak'taki "yasa dışı" gösterilere katıldığı belirtildi. "Persona non grata" yani istenmeyen adam ilan edilen diplomatların en kısa sürede Rusya'yı terk etmeleri istendi.

Söz konusu gösterilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en keskin muhaliflerinden Aleksey Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla ülke çapında on binlerce kişi katılmıştı.

Açıklamanın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Ruya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün yaptığı görüşmenin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Borrell - Lavrov görüşmesinde neler yaşandı?

Borrell, Aleksey Navalny'nin Moskova'daki bir mahkeme tarafından, zehirlenme olayı sonrasında tedavi gördüğü Almanya'dayken adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılması üzerine temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya geldi.

Temasları sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Borrell, Navalny'ye verilen hapis cezası ve protesto gösterilerinde binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve AB'nin Navalny'nin serbest bırakılması ve Ağustos ayında yaşanan zehirlenme olayının soruşturulması isteğini iletti.

Lavrov ise Avrupalı yetkilileri zehirlenme olayıyla ilgili ellerindeki kanıtları paylaşmamakla suçladı ve Navalny'nin cezası ya da protestoclara karşı polisin müdahalesi hakkında Kremlin'in Batılı eleştirileri dinlemeyeceğini kaydetti.

Borrell görüşmenin ardından Navalny'ye yönelik muamelenin Moskova ve Brüksel arasındaki ilişkiler düşük bir noktaya getirdiğini, ancak bu aşamada henüz daha fazla yaptırımın düşünülmediğini kaydetti.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 10:44