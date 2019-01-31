Rusya BAE üstünden altın bozdurup Venezuela'ya gönderdi mi?

Rusya'nın muhalif gazetesi Novaya Gazeta 18 ve 28 Ocak'ta Rusya Merkez Bankası'ndaki altınların satılmak üzere BAE'ye götürüldüğünü ve ardından elde edilen nakit paraların Venezuela'ya taşındığını iddia etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezuela'ya, ülkedeki altınları almak için özel bir uçak gönderildiği şeklindeki iddialara, "Böyle bir bilgim yok. Bu tip uydurma haberlere daha dikkatli bir biçimde yaklaşılması gerekir" diye cevap verdi.

400 yolcu kapasiteli olmasına karşın içinde hiçbir yolcusu olmayan bir Rus yolcu uçağının Moskova'dan Venezuela'nın Caracas şehrine indiği iddia edilmişti.

İddiayı gündeme getiren Venezuelalı siyasetçi Jose Guerra, uçağın içinde Venezuela Merkez Bankası'nın kasalarından alınmış 20 ton altın bulunduğunu ileri sürmüştü.

Rus gazetesi Novaya Gazeta Norwind Havayolları'na ait uçağın herhangi bir yolcu bulunmadan iki mürettebatla Venezuela'ya yollandığını iddia etti.

Rus devleti için gizli görev üstlenen özel askeri şirketlerin Maduro'ya güvenlik konusunda destek vermek için geçtiğimiz hafta Venezeula'ya personel gönderdiği öne sürülmüştü.

​Rusya hükümeti, bu iddiaların hiçbirini doğrulamadı.

Kaynak: Ajanslar