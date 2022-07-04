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Rusya: Batı müzakereye izin vermiyor, savaşın uzamasını istiyor

Moskova, savaşın uzaması konusunda yine Batı'yı suçladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Batılılar; barış ve müzakere ile ilgilenmiyor, savaşın uzaması için çalışıyorlar" dedi.

Avrupa 04.07.2022, 12:35 04.07.2022, 12:39
Rusya: Batı müzakereye izin vermiyor, savaşın uzamasını istiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'yı savaşı uzatması için baskı altında tuttuğunu ileri sürdü.

"Kiev'in Rusya ile müzakere etmesine izin vermiyorlar." diyen Peskov, Batı'yı, savaşın uzaması için çalışmakla suçladı.

Tahıl ihracatı yüzde 43,4 oranında azaldı

Kiev'den ise tahıl ihracatı açıklaması geldi.

İhracatın savaş sebebiyle, geçen senenin haziran ayına göre bu sene aynı dönemde yüzde 43,4 oranında azaldığı belirtildi.

Avustralya'dan Ukrayna'ya destek, Rusya'ya yaptırım

Ukrayna'ya destek de devam ediyor.

Avustralya 74 milyon dolarlık askeri yardım göndereceğini açıkladı.

Avustralya hükümeti ayrıca Rusya'dan altın ithalatını yasaklarken, 16 Rus vatandaşına da yaptırım uygulandığı vurguladı.

#Kremlin
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