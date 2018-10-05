Rusya bir savaş uçağını daha kaybetti

Rus ordusuna ait Mig-29 tipi savaş uçağı Moskova yakınlarında düştü. Uçak, Rusya'nın son bir ay içinde düşen ya da düşürülen üçüncü uçağı oldu.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:53
Rus ordusuna ait Mig-29 tipi savaş uçağı Moskova yakınlarında düştü. Uçak, Rusya'nın son bir ay içinde düşen ya da düşürülen üçüncü uçağı oldu.
Rus ordusuna ait Mig-29 tipi savaş uçağı Moskova yakınlarında düştü. Uçak, Rusya'nın son bir ay içinde düşen ya da düşürülen üçüncü uçağı oldu.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:53