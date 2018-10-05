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Rusya bir savaş uçağını daha kaybetti

Rus ordusuna ait Mig-29 tipi savaş uçağı Moskova yakınlarında düştü. Uçak, Rusya'nın son bir ay içinde düşen ya da düşürülen üçüncü uçağı oldu.

Rusya bir savaş uçağını daha kaybetti

Rus ordusuna ait Mig-29 tipi savaş uçağı Moskova yakınlarında düştü. Uçak, Rusya'nın son bir ay içinde düşen ya da düşürülen üçüncü uçağı oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:53
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